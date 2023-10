Storia di Sandra | che non è riuscita ad avere figli | «Tornassi indietro farei di tutto per congelare gli ovuli»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Fin da piccola, sognava di essere madre e di lavorare con i bambini. Non è. Quando ha compiuto 50 anni,ha attraversato un lungo momento di sconforto a causa di questi due grossi desideri inesauditi. Oggi, a tutte le ragazze che incontra, dice: «Andate agli, è un'assicurazione sulla vostra felicità». Questo è il quarto episodio della serie «Madri, storie eccezionali di donne come noi»: ogni settimana, qui, racconteremo vite estreme di persone comuni e accomunate da quel sentimento, unico e totalizzante, che si prova verso i. Anche quando uno non c'è o non c'è più, quando sbanda o fa soffrire, quando arriva come un dono o quando, arrivando, si porta via qualcosa di te