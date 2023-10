Stop di 20-25 giorni per Koopmeiners Rientra con l’Empoli o con l’Inter

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) ATALANTA. Lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Questo il responso degli esami per Teunche sicuramente salterà la partita con il Genoa alla ripresa del campionato.

... in modo da dare una seconda possibilità a quei prodotti provati pochie poi rifiutati, o ... bollitore smart a 44,99 Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite per direa polveri, allergie e cattivi ...

Ponte Ognissanti, ecco in quali regioni non si farà lezione il 2 novembre. A Bolzano 5 giorni di stop Orizzonte Scuola

Stop di 20-25 giorni per Koopmeiners. Rientra con l'Empoli o con l ... L'Eco di Bergamo

Bollette, Assoutenti: con stop a gasdotto Finlandia-Estonia e conflitto in Israele torna l'incubo caro-energia. In cinque giorni prezzo del gas a +23%.Leggi su Sky Sport l'articolo Napoli, Anguissa ko: lesione di basso grado, stop di 2-3 settimane. Si prova per il Milan ...