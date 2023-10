Stellantis con Samsung per una gigafactory negli Usa Accordo monstre | 3 | 2 mld e 1 400 nuovi posti di lavoro

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)N.V. eSdi hanno annunciano che Kokomo, in Indiana, sarà la sede di un secondo impianto di produzione di batterieStati Uniti nel quadro della joint venture StarPlus Energy. L’avvio della produzione nel nuovo stabilimento StarPlus Energy è previsto per l’inizio del 2027, con una capacità annua di 34 gigawattora (GWh). La joint venture investirà oltre 3,2 miliardi di dollari (2,8 miliardi di euro) e creerà 1.400dia Kokomo e nelle aree limitrofe. L’investimento totale per entrambi gli stabilimenti sarà di oltre 6,3 miliardi di dollari (5,5 miliardi di euro) e in totale verranno creati 2.800di. Sarà la secondaStarPlus Energy con sede a Kokomo. ...