Stabilimento Sanofi ad Anagni compie 50 anni ‘all’insegna dell’innovazione’

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Cattani: "Oggi confermiamo lodifiore all’occhiello per" Innovazione tecnologica, farmaci biotech di ultima generazione e una crescente collaborazione tra pubblico e privato sono i pilastri delle politiche per la salute e la filiera del Lifescience del futuro. Un lavoro congiunto, tra decisori politici e protagonisti dell’industria farmaceutica, nell’interesse del paziente e della competitività di un settore che costituisce un’eccellenza europea. È quanto emerso oggi nel corso dell’evento organizzato per la celebrazione dei 50dellodi(Frosinone). Un sito di eccellenza, il più giovane dei tre stabilimenti italiani,è presente anche a Origgio (Va) e Scoppito (Aq), che affronta il ...

«Sicuramente arriveranno i fondi nella prossima legge di Bilancio per incrementare il Fondo sanitario nazionale». Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo al 50° ...“In Italia mancano gli infermieri, non i medici. I camici bianchi ci sono, ma preferiscono lavorare in cooperative perché per mille motivi il Servizio sanitario nazionale per loro è diventato meno att ...