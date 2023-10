Stabilimento Sanofi ad Anagni compie 50 anni ' all' insegna dell' innovazione'

(Di mercoledì 11 ottobre 2023), 11 ott. -tecnologica, farmaci biotech di ultima generazione e una crescente collaborazione tra pubblico e privato sono i pilastrie politiche per la salute e la filiera del ...

Schillaci - 'stabilimento Sanofi Anagni importante per salute italiani'

Schillaci - ‘stabilimento Sanofi Anagni importante per salute italiani’

Schillaci - 'stabilimento Sanofi Anagni importante per salute italiani'

È quanto emerso oggi nel corso dell'evento organizzato per la celebrazione dei 50 anni dellodi Anagni (Frosinone). Un sito di eccellenza, il più giovane dei tre stabilimenti ...

Schillaci, 'stabilimento Sanofi Anagni importante per salute italiani' Adnkronos

Stabilimento Sanofi ad Anagni compie 50 anni 'all'insegna dell ... Utilitalia

“Mi complimento con Sanofi per questi 50 anni di attività di ricerca e sviluppo di farmaci importanti e con ricadute fondamentali anche per la salute dei cittadini italiani. Io sono assolutamente conv ...Innovazione tecnologica, farmaci biotech di ultima generazione e una crescente collaborazione tra pubblico e privato sono i pilastri delle politiche per la salute e la filiera del Lifescience del futu ...