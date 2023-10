Splendori e miserie del Brighton di De Zerbi

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) All’Old Trafford va in scena Manchester United-. L’orologio segnala che sono passati 6 minuti e 14 secondi dall’inizio del secondo tempo. Il portiere degli ospiti, Jason Steele, si accinge a toccare il pallone per dare il via all’azione dalla rimessa dal fondo. Tic, tac, tic, tac. È il rumore delle lancette che procede in perfetta armonia con il suono secco del pallone colpito dai giocatori del. Un minuto, trenta secondi e trenta passaggi dopo, il pallone si trova alle spalle di Onana. Il portiere camerunese è stato battuto dal destro preciso di Gross dopo una sequenza interminabile di scambi, a cui i Red Devils non hanno potuto far altro che guardare inermi e affascinati, proprio come noi da casa. È un gol che descrive con precisione chirurgica il calcio di Roberto De: la ricerca del pressing avversario, la ...