Spaventoso incidente | famiglia distrutta | chef e moglie morti sul colpo | gravissimi i figli piccoli

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) È pesante il bilancio dell’stradale avvenuto nella serata di martedì 10 ottobre, intorno alle 22, a Carchitti, frazione di Palestrina, Roma. Una. Madre e padre sono, mentre i loro, di 6 e 10 anni, sono stati ricoverati in gravissime condizioni all’ospedale. Per cause ancora in fase di accertamento un’Audi ha invaso la carreggiata opposta, scontrandosi con l’utilitaria su cui viaggiava la. Sul luogo dell’stradale sono intervenuti i vigili del fuoco di Roma, i carabinieri di San Cesareo che hanno eseguito i rilievi e il personale medico e paramedico del 118 con le ambulanze. Le automobili coinvolte nel sinistro sono state sequestrate, mentre le salme sono a disposizione dell’autorità giudiziaria per ...

... è uno dei due operai che sono intervenuti per primi sulla scena del drammaticodel ... Dopo il viaggio nel deserto, per Odion inizia un secondo viaggio ancora più: quello in mare. '...

Spaventoso incidente a Grottaglie, sulla SS Taranto - Brindisi - Gir Grottaglie in rete

Lo spaventoso incidente a Mestre: 21 morti, molti turisti La Voce di New York

Bilancio grave per l'incidente avvenuto all'alba di mercoledì 11 ottobre a Trento. Ad essere coinvolto anche un mezzo di Dolomiti Ambiente. Le persone rimaste coinvolte sono state portate tutte in cod ...Michael Antonelli aveva 18 anni quando finì con la sua bici in una scarpata durante la Firenze-Viareggio. Si spense nel 2020, dopo il calvario. Il consulente della procura: "Nessuna protezione per atl ...