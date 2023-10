Sparato al volto con fucile a canne mozze | rintracciato il responsabile

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Santa Maria Capua Vetere. La Polizia di Stato ha arrestato una persona, residente a Santa Maria Capua Vetere, ritenutadi tentato omicidio, ai danni di Fischetti Michele, originario di San Prisco, le cui motivazioni sono in corso di accertamento. Nella tarda serata di lunedì, la Squadra Mobile della Questura di Caserta ed il Commissariato di P.S. sono intervenuti in via Firenze di Santa Maria Capua Vetere, ove era stato segnalato un uomo attinto alda colpi di arma da fuoco. Sono state effettuate nel corso della successiva notte numerose perquisizioni alla ricerca dell’autore del reato e dell’arma utilizzata. Le attività di indagine hanno consentito di individuare l’autore dell’agguato, un 40enne con precedenti per reati concernenti gli stupefacenti. L’uomo è statonei pressi dell’abitazione di un ...