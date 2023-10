Sophie Codegoni sulla rottura con Basciano | “È un momento brutto”

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 11 ottobre 2023), fresca di separazione dal compagno Alessandro, è tornata di nuovo a parlare della loro relazione nell’ultima puntata di Casa Chi, rubrica della rivista di Massimo Borgnis che viene pubblicatapagina Instagram del settimanale. Quando i due giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri le hanno chiesto come stesse, ha risposto: “Non sto bene è, un, bruttissimo. Però meno male che lavoriamo, che mi svago, ho la mia bambina che mi fa star bene quindi si va avanti. Nel senso la vita non finisce, quindi si va avanti. Non è il periodo più bello della mia vita ma…”, ha divagato. “Se sto a casa da sola, sto troppo male… Stamattina sono andata dal parrucchiere, poi esco con la bimba, cammino, faccio, non posso fermarmi. Se volete triplichiamo ...