Sophie Codegoni scoppia in lacrime su Casa Chi e confessa | “Ci sono terze persone”

Sophie Codegoni scoppia in lacrime in diretta : "Ci sono terze persone in mezzo" - la verità sulla rottura con Basciano - L'ex tronista ed ex gieffina, durante l’ultima puntata di Casa, si è commossa parlando della fine della relazione con Alessandro Basciano , confermando di aver subito dei tradimenti. (comingsoon)

Sophie Codegoni scoppia in lacrime in diretta dopo la rottura con Alessandro Basciano : “Non posso dire che non ci sono in mezzo altre persone” - Sta tenendo parecchio banco in questi giorni la vicenda che vede coinvolti Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. A quanto pare, i due non sono più una coppia e a dare la notizia ufficiale, è stata per prima l’ex gieffina. Sophie, attraverso un ... (isaechia)