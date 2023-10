Sophie Codegoni scoppia in lacrime in diretta | la verità sulla rottura con Alessandro Basciano

Sophie Codegoni - lacrime per la fine della relazione con Basciano : “Ci sono tante cose che non si sanno”

Qualche giorno fa,ha annunciato con una storia sui social la fine della relazione con Alessandro Basciano , conosciuto nella casa del GFVip e da cui ha avuto la piccola Celine Blue. Nelle sue parole ...

Sophie Codegoni in lacrime dopo la rottura con Basciano: Non mi ha tradita Purtroppo non è così Fanpage.it

Alessandro Basciano rompe il silenzio. Dall'ospedale giura: "Mai tradito Sophie Codegoni" La Gazzetta dello Sport

Heidi Baci si è riavvicinata a Massimiliano dopo il suo brusco "non mi piaci" in puntata. Sembra forse che Varrese non abbia proprio tutti i torti con le sue sensazioni: secondo lui la ragazza ricambi ...La notizia della rottura tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, ex concorrenti del GFVip, ha fatto nascere diversi rumors, tra cui quello di un presunto tradimento. E, a rompere il silenzio, ora, ...