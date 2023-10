Sophie Codegoni in lacrime si espone sulla rottura con Alessandro | “Non è facile”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)torna ad esporsicon: ecco l’ultimo gesto social dell’ex gieffino per sua figliaè impegnata nuovamente alla conduzione del format Casa Chi. In ogni appuntamento ospita numerosi personaggi televisivi insieme ad Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri che li intervistano. Leggi anche –>Grande Fratello, in arrivo nuovi concorrenti: la conferma ufficiale del conduttore La replica di… ecco le sue parole Nel corso dell’ultimo appuntamentosi è esposta propriocon. “Come stai?” chiede Azzurra,risponde: “Non sto bene, è un momento brutto, bruttissimo, però menomale che ...