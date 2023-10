Sono un tifoso del Tottenham | Harry Kane vuole che gli Spurs vincano la Premier League

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Notizia fresca giunta in redazione:dice che gli piacerebbe vedere ilvincere lain questa stagione. Il miglior marcatore del club, che ha lasciato il Bayern Monaco in estate, si diverte guardando Ange Postecoglou cambiare le cose aglinella prima parte della stagione. Attualmentein testa allae sembrano poter sfidare Manchester City e Arsenal per il titolo, anche se con solo otto partite giocate. Il capitano dell’Inghilterra, che ha iniziato alla grande la sua vita nel suo nuovo club, vorrebbe vedere la sua ex squadra porre fine alla siccità di trofei. “Ho messo in chiaro per tutta la mia carriera cheundel ...