Sole 24 ore | ex direttore Roberto Napoletano assolto in appello

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Annullata la condanna a 2 anni e 6 mesi inflittagli in prima grado nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte irregolarità nei conti del gruppo e per le copie 'gonfiate' I giudici della seconda sezione della corte d’di Milano hanno“per non aver commesso il fatto” l’exdel24 Oreimputato per aggiotaggio e false comunicazioni sociali nell’ambito dell’inchiesta per le presunte irregolarità nei conti del gruppo e per le copie ‘gonfiate’. La corte ha annullato la condanna a 2 anni e 6 mesi inflitta in prima grado e ha respinto la tesi accusatoria rappresentata dal sostituto procuratore generale Celestina Gravina la quale, in requisitoria, aveva sostenuto l’interesse dell’imputato ad aumentare le copie digitali, con ripercussioni sul ...