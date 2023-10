Sofia | modella curvy | «Non lasciate che la mente bullizzi il vostro corpo»

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Dopo anni di terapia ha iniziato a capire che il suo«la ama» e che deve amarlo anche lei. 23 anni, orafa a Torino, dopo tantissimi rifiuti a causa di un peso «inadatto», è riuscita a realizzare il sogno di fare la. Coop l'ha scelta come protagonista della campagna body positive «Spogliamoci degli stereotipi», legata a una nuova collezione di lingerie. Ecco la sua storia

Sofia Kult è una di loro. Ha 23 anni, vive a Torino, lavora come orafa. E da sempre ha un sogno: fare la modella. Qualche anno fa è riuscita a realizzarlo, ma il percorso è stato lungo, difficile, a ...