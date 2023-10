Sneakers bianche | come le indossano regine e principesse

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Protocollodevono essere perché siano royal-approved? Minimali, ovviamente. Senza loghi troppo in vista, né portavoci della cultura streetwear. Il mantra less is more - per ledelle royal - non ha mai funzionato meglio. Vedere questi 12 look benedetti dall'etichetta di Palazzo