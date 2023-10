Sinner sconfitto da Shelton | Puppo | “L’americano in alcuni aspetti somiglia a Nadal”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Nuova puntata di TennisMania, la trasmissione di Sport2U con Darioa sviscerare i temi più caldi del tennis mondiale. Il commentatore di Eurosport, nella puntata del 10 ottobre, ha commentato il ko di Jannikcontro lo statunitense Ben. “ha vinto meritatamente contro unche ha fatto quello che ci attendavamo da lui, che se la giocasse fino in fondo” debutta, criticando anche chi ha definito ‘clamoroso’ il ko con lo statunitense: “Forse non avete visto che a volte Jannik si scrollava il polso perché lo statunitense è uno che da fondo picchia forte, è uno che, nonostante sia ancora un po’ grezzo tecnicamente, salirà ancora in classifica“.sviscera poi le tematiche della partita: “Il primo set è stato un prosieguo di quanto ...