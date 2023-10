Sindaco Pd sfiduciato | “Mandato a casa da un pezzo del partito”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Con la regia dell’opposizione, l’aiuto di undel Pd e la complicità del Presidente del Consiglio Comunale Roberto Romano si è consumata una follia politica in nome di interessi individuali a scapito della città di Aversa”. Il giorno dopo la fine anticipata della sua amministrazione, ildi Aversa (Caserta) Alfonso Golia,per la bocciatura del bilancio, avvia la resa dei conti. Nel suo mirino il Pd,che in provincia di Caserta è commissariato, affidato alla ex segretario della Cgil Susanna Camusso, così come ad Aversa (retto da Eugenio Marino). Golia era stato eletto nel 2019, e rappresentava in quel frangente un’assoluta novità che aveva intercettato specie grazie ai social l’entusiamo dei giovani, ma per la sua maggioranza non c’è stata ...