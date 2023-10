Simona Ventura | Lorenzo Tano e Rosanna Lambertucci svelano come mai hanno accettato di partecipare a Ballando con le Stelle 18

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Manca poco più di una settimana e prenderà il via su Rai Uno la nuova edizione dicon le, lo show del sabato sera di Rai Uno condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Tanti i grandi nomi dello spettacolo che vestiranno i panni dei concorrenti tra cui Lino Banfi,, Teo Mammucari,, Wanda Nara e Ricky Tognazzi. Intervistati dal settimanale Chi,confessato emozioni e timori a pochi giorni dall’inizio di questa nuova avritroverà all’interno dello show Paola Perego, con la ...

Ecco l'elenco completo dei vip e dei professionisti che si daranno battaglia in pista: Carlotta Mantovan " Moreno Porcu Teo Mammucari " Anastasia Kuzmina" Samuel Peron Rosanna ...

Simona Ventura si racconta in un'intervista a Fanpage.it. Da Citofonare Rai2 e Ballando con le Stelle sulla Rai a Che Tempo Che Fa sul NOVE. Riavvolgendo il nastro di una carriera gloriosa torna alla ...