Si susseguono i funerali dei palestinesi morti nei raid israeliani

Tanti corpi coperti da un telo per le strade dei territori. Sono molti i palestinesi in lutto che partecipano aidei palestinesi uccisi negli attacchi aerei israeliani a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Più di 1.000 persone sono state uccise nella devastante campagna israeliana di attacchi ...

Tutta israele in lutto, si susseguono i funerali Avvenire

ASIA TODAY Iraq: tre giorni di lutto nazionale per la strage al ... AsiaNews

Reggio Calabria, 11 ott. (askanews) – Assolto da quasi tutte le accuse. L’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano in appello è stato condannato solo a 1 anno e 6 mesi, mentre in primo grado era stato condann ...Roma, 11 ott. (askanews) – Nella regione italiana dove sta per partire il primo treno a idrogeno sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, in Lombardia, si è appena costituita sotto lo stimolo dell’istituzione ...