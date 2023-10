Si aggira in zona università mentre imbraccia un fucile a Palermo | era un’arma giocattolo

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Decine di agenti e un elicottero della polizia per trovare un uomo cheun. È scattato il protocollo antiterrorismo anella mattinata di mercoledì 11 ottobre quando una studentessa universitaria ha chiamato il 112 comunicando di aver visto un uomorsi con un arma nei pressi della facoltà. Pronto l’intervento delle forze di polizia locali che hanno cominciato le ricerche del sospettato a partire dalla stazione Palazzo Reale-Orleans fino a corso Turkoy, dove l’uomo è stato fotografato da alcuni passanti. Dopo quattro ore di controllo aereo e monitoraggio dei video di sorveglianza dellal’uomo è stato individuato e rintracciato al suo domicilio, nelladi Boccadifalco. Qui la scoperta degli agenti, che hanno realizzato che l’arma in questione era ...

Sono state numerose le chiamate arrivate al 112 a partire dalle 10:30 di oggi, mercoledì 11 ottobre: un uomo "squilibrato", in stato confusionale, che si aggira fra via Maiella e la zona del parco ...Ha seminato il panico tutta la mattina nella zona dell’università a Palermo. Se n’è andato in giro con un fucile poi risultato un giocattolo, facendo scattare controlli nei quali sono stati impiegati ...