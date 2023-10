Sgominata gang dedita allo spaccio di fronte una scuola a Palermo La preside Di Bartolo | “I miei insegnanti sono scoraggiati | hanno messo in dubbio l’efficacia del loro lavoro”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Diciotto indagati e tre piazze diazzerate. Questo il bilancio di un'operazione condotta adal Comando Provinciale dei Carabinieri, in risposta a un'ordinanza di misure cautelari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di, su richiesta della Procura della Repubblica locale, contro 18 individui (15 in carcere, 3 con obblighi di dimora). L'articolo .