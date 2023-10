Sfiducia Golia | Stefano Graziano | fuori dal PD chi ha votato contro

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Aversa. Atmosfera molto tesa in casa Pd dopo la fine anticipata dell’amministrazione comunale di Aversa guidata dal sindaco Alfonso, costretto a lasciare a meno di un anno dalle elezioni dopo che nella seduta del Consiglio comunale di ieri non è stato approvato il bilancio di previsione 2023. Determinante per la bocciatura del documento contabile, com’è ormai noto, l’astensione del presidente del Consiglio comunale Roberto Romano, ex esponente del Movimento Cinque Stelle che qualche anno fa passò nella maggioranza: probabilmente già in quella occasione (insieme ad alcuni esponenti dei Moderati facenti capo al consigliere regionale Giovanni Zannini confluiti in maggioranza poco tempo prima) salvò il sindaco da una “fine” ancora più anticipata di quella attuale; da tempo infatti nel Pd aversano non tutti appoggiavano, e ...