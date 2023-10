Serie A | Filippo Inzaghi torna in Serie A | firma come allenatore della Salernitana

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) 2023-10-10 17:35:07 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: NNuovo cambio diinA. Paulo Sousa, esonerato dalla; ‘Pippo’, nuovo. Un ex calciatore che esce, un altro che entra. Il brutto inizio di stagione è costato l’incarico al portoghese, arrivato a metà stagione nel 2022/23 e salvato la squadra di Arechi. Non hanno vinto nessuna partita in questa stagione e hanno solo 3 punti su 24 possibili. Sarà un compito arduo per, che ancora una volta ha una chance nell’élite del calcio italiano. Il ‘Pippo’ era libero dopo l’esclusioneReggina dallaB per motivi fiscali. L’anno scorso è ...