Sepsi-Schio | Eurolega femminile | ultime e diretta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Questo pomeriggio alle 18.15 ilospitanella sfida valida per la seconda giornata dell’. Dopo il successo ottenuto ieri da Bologna nel proprio match, anchenon vuole essere da meno e punta al secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto in campo europeo contro Lublino, mentre la formazione romena è alla ricerca del riscatto dopo la pesante sconfitta con Zaragoza. Ecco dunque quali sono lenovità e dove vedere inil match: leCrediti foto: Famila BasketSi chiude oggi la seconda giornata di gare valida per il secondo ...