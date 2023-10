Sentite cosa dice questo imam | la Lega insorge | Espulsione subito

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Quella della Palestina è una "resistenza contro un'occupazione militare che va avanti da molti anni nell'indifferenza generale dell'Occidente". Ad affermarlo è Mohammad Khalil,della comunità islamica pisana, in un colloquio con la Nazione. La guida religiosa afferma tuttavia che la sua è l'opinione di un palestinese, non dell', qualunquesignifichi. Insomma, le prese di posizione pro Hamas si allargano, anche nell'Islam cosiddetto moderato. "La Striscia di Gaza è una prigione a cielo aperto", afferma Khalil, qui non si tratta di condannare o meno l'azione di Hamas, ma di comprendere la legittima volontà del popolo palestinese di autodeterminarsi". Sì, avete letto bene: non c'è traccia di una condanna dell'attacco di sabato. Anzi: "I raid di questi giorni non sono un'aggressione ma resistenza", ...