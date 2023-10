Se un’app funziona | in automatico compariranno dei suoi cloni-truffa

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Alcuni sfruttano il lettering, altri sfruttano l’assonanza del nome, altri ancora l’iconografia, infine quelli che ripropongono una delle funzioni dell’app e la mettono al centro della propria offerta. Poi, alcune vengono rimosse dai meccanismi di moderazione interni all’app, altre invece resistono e sfuggono ai radar. Si tratta deidi Epik, l’applicazione che sta letteralmente spopolando in Europa e negli Stati Uniti dopo essere stata lanciata in Corea del Sud già a partire dal 2021. E questinascono non perché venga individuato nel mercato dell’AI generativa che modifica foto come se ci trovassimo in un annuario del college negli anni Novanta, ma semplicemente per lo scopo da cui tutti dovrebbero stare attenti: ovvero, rubare i dati personali in maniera indiscriminata. LEGGI ANCHE > Tutti i problemi sulla gestione dei dati dell’app ...