Se parlassi tutti rimarrebbero scioccati | la bomba di Lukaku sull' Inter

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)adesso mette nel mirino chi lo ha criticato inquesti mesi per il suo "no" prima all'e poi alla Juve con la frenata repentinaa trattativa. L'attaccante ha poi deciso di raggiungere Roma per vestire la maglia giallorossa e servire la causa di Mourinho. Ma adesso, mentre si trova in ritiro con la nazionale belga, di fatto si toglie qualche sassolino dalla scarpa e così spiega cosa è successo davvero questa estate quando era finito nel tritacarne del mercato dopo aver rifiutato un ritorno a Milano, sponda nerazzurra. Come ricorderete, secondo alcune indiscrezioni, anche lo spogliatoio nerazzurro aveva mollatochiedendo ai dirigenti dell'dirompere i contatti dopo l'offerta della Juve. Ora parla lui, "Big Rom": "Chi mi conosce sa ...

"La maggior parte delle persone in sala mi conoscono. Sapete che non mi piace girare intorno ad un argomento. Parlerò per tempo, ma se dicessi davvero come è andata l'estate scorsa,rimarrebbero scioccati". Lo dice l'attaccante della Roma Romelu Lukaku, in conferenza stampa dal ritiro della nazionale belga. Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di poter esplodere, ...

