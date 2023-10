Scuole Caivano | Valditara firma protocollo per garantire fondi e più docenti

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Realizzazione di nuovi spazi per attività sportive, didattiche e culturali; laboratori per l'introduzione al mondo del lavoro; servizi di supporto al diritto allo studio per gli alunni con disagio socioeconomico; attività di sostegno affidate a psicologi e pedagogisti; percorsi didattici per lo sviluppo di comportamenti legati al rispetto della legalità. Sono questi alcuni dei punti principali contenuti nelsiglato tra il ministero dell'Istruzione e del merito Giuseppee seidi: Parco verde, De Gasperi, Liceo Braucci, Cilea-Mameli, Milani e Morano.