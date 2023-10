Scuola | violenze sui docenti | fino a 7 anni di carcere per i genitori che li aggrediscono

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) La Camera dei deputati ha approvato una proposta di legge contro la violenza acon 150 voti a favore, nessuno contrario e 107 astenuti. Il provvedimento, che passa ora al Senato, stabilisce l’inasprimento delle pene per chi aggredisce un professore.a 7e mezzo di reclusione per ichee l’aggravante anche per gli alunni con più di 14. Si istituisce inoltre un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. E si prevedono campagne di informazione e di sensibilizzazione da parte del ministero. Così come l’introduzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti dei professori. Studenti a. Foto Ansa, assuefazione alla violenza Si ...