Scrub per Capelli | Come Fare e Benefici per la Chioma

Shampoo - balsamo - maschera - depilazione - scrub... Per fare una bella "everything shower" ci vuole del tempo. Per prendersi cura davvero di ogni minima parte del corpo

... massaggiandobene la pianta e i talloni. Provate: la sensazione di benessere sarà immediata. La polvere di caffè, inoltre, funzionerà anche dadelicato, contribuendo ad ammorbidire la ...

Come fare uno scrub naturale per il corpo: tre ricette Donna Moderna

Dall'antietà allo scrub fino al siero, i prodotti per la beauty routine in sconto durante la Festa delle Offerte Prime Corriere della Sera

Meglio un accessorio per arredare o un nuovo elettrodomestico Ecco tutti gli sconti per casa ed elettrodomestici in occasione della Festa delle Offerte Prime ...Per aiutarvi a scegliere i prodotti indispensabili per la skin routine, abbiamo selezionato una rosa di 10 cosmetici che trovate ora in offerta, ottimi per prendervi cura della vostra pelle ...