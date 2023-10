Scopritore Castellanos | «Sanchez può essere ancora determinante | ma…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Diego Rivarola, il primo ad aver notato il potenziale di Valentin, attaccante della Lazio, ha parlato di Alexis. QUALITÀ INTATTA – Queste le parole di Diego Rivarola, il primo ad aver notato il potenziale di Valentin, attaccante della Lazio, a SportItalia su Alexis. «puòe importante, ma – si legge su SportItalia.com – soprattutto per il Cile. In Nazionale èil numero 1, l’attaccante di riferimento che dà qualcosa di diverso da tutti gli altri. La sua qualità è intatta». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...