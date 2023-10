Scopri la piccola Venezia in Umbria | un luogo magico che ti lascerà senza fiato

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Oggi Notizie Sei alla ricerca di un'esperienza autunnale unica? L'ti offre un'opportunità indimenticabile. Questa regione, spesso messa in ombra da altre destinazioni più rinomate, offre paesaggi spettacolari e un'atmosfera idilliaca in grado di cancellare lo stress della vita quotidiana. Se ami la natura e l'acqua, esiste un piccolo paese che ti sorprenderà: Rasiglia, la "" dell'. A solo una cinquantina di chilometri da Perugia, Rasiglia è un affascinante borgo montano che sembra uscito da una favola. Questo pittoresco paesino, parte del comune di Foligno, è attraversato da un complesso sistema di canali e corsi d'acqua che si intrecciano tra le case, creando un'atmosfera da sogno. L'acqua chiara e cristallina di questi canali fluisce dalle cascate nei boschi fino al cuore del paese, ...

... cosa sta succedendo Il Wired Next Fest di Milano è stato un successi: rivedi le interviste Wired ha aperto il canale Whatsapp: iscriviti subito! "le nostre newsletter: le ultime su ...

Ps5 Slim arriva per Natale, sarà il 30% più piccola WIRED Italia

Scopri quattro destinazioni europee economiche da esplorare in ... Meteo Giornale

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Il restyling della console di Sony riduce ingombri e pesi e propone la doppia versione: standard o solo digital ...