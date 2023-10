Scoppia il caso Piaggio | la Consob blocca la finta Opa L' offerta presentata su LinkedIn è totalmente abusiva

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)ildellaOpa su, interviene lae laperché ritenuta. La stravagante iniziativa di un gruppo interessato alle azioni della società della Vespa ha portato l'ente che vigila sulle attività in Borsa ad intervenire. Su Internet - si legge su Il Sole 24 Ore - circola un testo in italiano e in inglese che violenta il calendario. È datato "31 settembre 2023" ed è rivolto agli azionisti dioffrendo di pagare 3,5 euro per azione (contro ultimi prezzi di Borsa intorno a 3 euro) in una supposta Opa chehato d’urgenza ritenendola. Inutile dire che la società della Vespa non ne sa nulla e tantomeno ne sapeva nulla la ...