Scoppi di rabbia nei bambini | cosa fare? Quando rivolgersi ad uno specialista?

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) La presenza didi, comportamenti disregolati e il mancato rispetto delle regole possono mettere a dura prova le famiglie. In alcuni casi si tratta di “reazioni passeggere”, in altri invece rappresentano dei comportamenti costanti che risultano essere, nel tempo, dannosi per il bambino, per la famiglia e per il contesto che lo circonda. Un piccolo passo per creare un cambiamento è quello di osservare con l’obiettivo di comprendere queste reazioni per poi cercare di modificarle insieme al bambino. In alcuni casi possono essere sufficienti dei momenti di accoglienza e di ascolto per trasmettere al bambino la possibilità di essere capito e aiutato; in altri, invece, potrebbe essere necessario modificare le modalità di comunicazione o la struttura delle regole che ci aspettiamo al fine di renderle “più facilmente rispettabili” e soprattutto di ...