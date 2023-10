Scontro tra due auto ai Castelli Romani | due morti

Leggi su agi

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) AGI - Incidente stradale cone feriti ieri sera in via Provinciale Carchitti, a Palestrina, comune dei. A scontrarsi duevetture con a bordo sei persone, tra cui anche minori. A perdere la vita due persone. Feriti gravemente due bambini di cinque e dieci anni trasportati dal 118 in codice rosso all'ospedale San Camillo e al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Un'altra persona è rimasta lievemente ferita. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco.