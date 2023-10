Scommesse su piattaforme clandestine | sotto inchiesta lo juventino Fagioli

Leggi su panorama

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il giocatore della Juventus, Niccolò, èindagine della Procura di Torino perattraverso portali non autorizzati. Secondo quanto è in fase di accertamento da parte dei magistrati torinesi,si sarebbe avvalso di siti diillegali, reato punito dal codice penale. I suoi legali ne hanno informato anche la Procura della Figc che attende informazioni dai colleghi piemontesi. Per il regolamento sportivo, a un tesserato è fatto divieto di scommettere su qualsiasi tipo di evento sia collegato - direttamente o indirettamente - alla propria attività: nel caso di, non si può puntare su partite di calcio di nessun tipo. Il rischio, nel caso emergesse attività di questo genere, è una squalifica che può essere di tre anni.