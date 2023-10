Scommesse illecite | indagato Nicolò Fagioli | ecco cosa rischia il calciatore della Juventus

Fagioli indagato per scommesse su piattaforme illecite - il calciatore della Juve rischia una squalifica di 3 anni - Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2001 cresciuto nelle giovanili bianconere è indagato per aver scommesso su piattaforme illegali. Le vicende extra campo non sembrano voler dare tregua alla Juventus e ora nell’occhio del ciclone sembra star ... (ilgiornaleditalia)