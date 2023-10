Scommesse illecite | Fagioli della Juventus è sotto indagine

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 11 ottobre 2023), Nicolòda parteprocura di Torino eFigc. Ecco quanto rischia il giocatore Il centrocampistaNicolòdalla procura di Torino e dalla Figc per dellesu siti illeciti. La notizia è riportata dal quotidiano La Stampa in edicola questa mattina che svela come il giocatore avrebbe giocato su dei siti non autorizzati.(Lapresse) – Ilveggente.itDi tutto questo è stata informata anche la Federazione lo scorso 30 agosto, e anche Chiné di conseguenza avrebbe aperto un fascicolo per ...