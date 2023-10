Sci di fondo | Coppa del Mondo | al via il raduno azzurro in quel di Ramsau

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Al via ilper la squadra italiana di sci diche si è ritrovata nella località austriaca di. Il ritiro per la nostra Nazionale, voluto dal Commissario Tecnico Markus Cramer, andrà avanti sino al prossimo sabato 21 ottobre. Questi gli atleti convocati: Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Mocellini, Giovanni Ticcò, Elia Barp, Francesca Franchi, Caterina Ganz e Anna Comarella, accompagnati dai tecnici Tommaso Custodero, Francois Ronc Cella e Claudio Consagra. Il primo appuntamento sul circuito è fissato da venerdì 24 a domenica 26 novembre a Ruka, in Finlandia, con una sprint in tecnica classica, una 10 km in tecnica classica e una 20 km in tecnica libera. Insieme a loro sono presenti i componenti del team Milano-Cortina 2026 con Mikael Abram, Michael Hellweger, Alessandro ...