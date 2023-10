Sci alpino | Coppa del Mondo 2023 2024 | calendario | programma | date e località

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il, il, lee ledelladelfemminile e maschile di sci. Si parte e si finisce in Austria. Le prime gare, infatti, sono pianificate a Soelden nell’ultimo weekend di ottobre. Il sipario, invece, calerà sul massimo circuito nella seconda metà di marzo con le finali di Saalbach, per l’occasione spalmate in due fine settimana. Protagonista anche l’Italia, che ospiterà ben otto tappe: Zermatt-Cervinia, Val Gardena/Groeden, Alta Badia, Madonna di Campiglio, Bormio, Cortina d’Ampezzo, Kronplatz e Val di Fassa. Sale l’attesa per vedere all’opera gli atleti tricolore, grandi protagonisti nella passata stagione. In campo femminile riflettori puntati su Sofia Goggia, Federica ...