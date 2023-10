Schira | «De Laurentiis in azione per provare a portare Conte in azzurro»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il presidente del Napoli è partito, si è scatenato alla ricerca di un sostituto di Rudi Garcia che lo ha deluso. Ma il presidente non vuole un sostituto qualsiasi, vuole Antonio, ha deciso. Se no dovesse riuscire a convincerlo, continuerebbe con l’attuale tecnico francese. Nella giornata di oggi si ricorrono le voci su un possibile incontro tra il presidente, nessuna conferma ovviamente. A Radio Kiss Kiss Napoli, De Maggio ha parlato di quelle che dovrebbero essere le richieste di: «non ha chiesto a Degaranzie economiche, ma garanzie tecniche. Chiede pieni poteri a Castel Volturno, non vuole alcuna intromissione in questo senso. Per il resto, l’allenatore salentino sarebbe molto tentato dal venire a Napoli sia per la tifoseria, che gli ...