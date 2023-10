“Schianto tremendo” | lo chef Maurizio muore così | una famiglia distrutta

Leggi su thesocialpost

lo Ponzo insieme alla moglie. Una dal tragico incidente stradale avvenuto ieri sera a Palestrina, in provincia di Roma. Ponzo era lo di un ristorante a Zagarolo. Con lui, nell'incidente, ha perso la vita anche la moglie, Alessandra Corradi. Entrambi avevano 38 anni. In auto, una Renault Clio, erano presenti anche i loro due figli, di 5 e 10 anni, ricoverati in gravi condizioni. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da chiarire, ma lasciano diversi dubbi sullo stato del conducente dell'altro veicolo, per il quale sono stati disposti esami tossicologici. A destra lo Ponzo, a sinistra il luogo dell'incidente Tragico ...