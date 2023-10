Schianto mortale a Palestrina | due vittime e due bimbi in codice rosso

Leggi su ilfaroonline

– Due morti e tre feriti di cui due bambini in modo grave: è il pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera, 10 ottobre 2023, in provincia di Roma, nella zona di. Alle 22:20 circa due auto si sono scontrate in via Provinciale Carchitti, 20. Nell'impatto sei persone sono rimaste coinvolte, di cui due bambini di cinque e dieci anni trasportati inagli ospedali San Camillo e Gemelli. Due persone sono decedute e un'altra ferita in modo lieve. Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Polizia Stradale e 118 sul posto per quanto di loro competenza. (Fonte: Adnkronos)