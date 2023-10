Scandalo a Roma | la metro diventa un carro bestiale | si accalcano centinaia di persone sulle banchine

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Oggi Notizie Immagina di essere stipato in un vagone della, come una sardina in scatola, lottando per respirare e sperando che nessuno ti calpesti i piedi o si appicchi a te. Questo non è un film horror, ma la quotidiana realtà per i passeggeri delladi. Un viaggio surreale quotidiano Ogni giorno, i passeggeri delladisono costretti ad affrontare un'esperienza surreale. Già dalle prime ore del mattino, si trovano a dover lottare per trovare un angolo di spazio libero nei vagoni dei treni. L'assenza di spazio vitale rende l'esperienza quasi insopportabile: si suda, si sbuffa e ci si spiaccica contro le pareti, tutto nella speranza di riuscire a respirare un po' di aria fresca. Ma la triste verità è che non c'è abbastanza spazio per muoversi, figuriamoci per respirare. Un ...