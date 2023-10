Scambio eclatante tra Milan e Bayern? Le voci di mercato dicono che …

Curiosità: La National Basketball Association, comunemente nota come NBA, è una lega di pallacanestro professionistica del Nord America. La lega è composta da 30 squadre (di cui 29 negli Stati Uniti e 1 in Canada) ed è una delle principali leghe sportive professionistiche negli Stati Uniti e in Canada. È il campionato di pallacanestro professionistico maschile più importante del mondo.