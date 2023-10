Scaloni su Lautaro | “E’ forte e dà un grande contributo In coppia con Alvarez? Vedremo dalla partita”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Lionelha parlato alla vigilia della sfida contro il Paraguay diMartinez. “Arriva bene, è in salute e reduce da un ottimo momento personale. In Nazionale sta dando il suo. La sua condizione? ha preso un colpo alla tibia, ma sta bene. È un toro, è, sta bene”. Poi ha proseguito: “Lui incon? Hanno già giocato insieme, dipenderàe se crediamo che debbano giocare insieme. Non sarebbe un problema, al di là del fatto che sono entrambi nove ma diversi, quindi possono giocare in”. SportFace.