Scaloni spaventa l'Inter | 'Lautaro? Sta bene | ma ha preso una botta alla tibia'

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Non c'èsenza Thuram abbiamo scritto qualche giorno fa su Calciomercato.com (LEGGI QUI), ma non esiste neanchesenza...

Argentina,Dybala . Argentina, c'è anche Dybala tra i possibili esclusi . Argentina, la lista dei convocati. Qualche giorno fa,ha diramato la lista dei convocati dell'...

Meloni, gli spettri e il Pd la Repubblica

La foto della caviglia di Messi spaventa l'Argentina e i Mondiali: ecco come sta Corriere dello Sport

Non c'è Inter senza Thuram abbiamo scritto qualche giorno fa su Calciomercato.com (LEGGI QUI), ma non esiste neanche Inter senza Lautaro Martinez. I dati (LEGGI QUI), testimoniano come l'attaccante ar ...