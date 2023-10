Scaloni | «Colpo alla tibia per Lautaro Martinez! In coppia con Alvarez…»

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)in conferenza stampa parla diMartinez, infortunatosi in allenamento, e della possibilità di vederlo titolare incon il compagno Julian Alvarez. BOTTA IN ALLENAMENTO – Lionelha parlato così riguardo le condizioni del capitano dell’Inter: « Quello che è successo conMartinez è stato unin allenamento, ma sta bene. È un toro, è forte, sta bene. Lui con Julian Alvarez in attacco insieme? Lo hanno già fatto. Io sono aperto a tante cose, dipenderà dpartita e se crediamo che debbano giocare insieme. Sono entrambi dei numeri 9, sono diversi ma possono giocare». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

