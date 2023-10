Scalise nominato speaker Camera Usa Stati Uniti | in grado di aiutare Israele e Ucraina

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) “Noi siamo al fianco dell’, è importante per tutta la Nato. Mobiliteremo più supporto” per Kiev. Così il segretario generale Jens Stoltenberg in un punto stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “La battaglia dell’è la nostra, vi aiuteremo finché sarà necessario”, ha aggiunto. Nel corso del suo intervento al Gruppo di Contatto alla Nato, il segretario alla Difesa Usa Lloyd J. Austin III ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev da 200 milioni. Nel pacchetto è compresa, tra l’altro, la fornitura di missili Aim-9 Sidewinder a corto raggio, munizioni per i razzi Himars e missili anticarro Tow